INCIDENTI LAVORO: UOMO MUORE SCHIACCIATO DA TRATTORE

CRONACA. PREZZA (L'AQUILA), 17 OTT - Un uomo di Prezza, Mauro Svizzero, di 55 anni, è morto dopo essere finito sotto al trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nelle campagne tra Prezza e Pratola Peligna. Svizzero è dipendente delle Ferrovie e capogruppo di minoranza al consiglio comunale di Prezza. Stava tornando a casa sul mezzo agricolo usato per alcuni lavori sui suoi campi, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore che che si è ribaltato, schiacciandolo. Soccorso da alcuni passanti è morto durante il trasporto in ospedale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Pratola Peligna.17/10/2011 19.46