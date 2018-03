PESCARA, SOSPENSIONE IDRICA A LARGO BAIOCCHI

CRONACA. PESCARA. Intorno alle ore 20 di questa sera, lunedì 17 ottobre, prenderà il via l’intervento dell’Aca di collegamento della nuova rete idrica a Largo Baiocchi a Pescara. Per consentire le operazioni di scavo, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica fino alla mezzanotte. L’interruzione del regolare flusso idrico interesserà un tratto di via Vespucci, ossia da via Vasco de Gama a via D’Avalos compresa, il primo tratto di via Chiarini da via Vespucci a via Spaventa, Largo Baiocchi e adiacenze. 17/10/2011 15.00