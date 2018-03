E' MORTA GABRIELLA BOSCO, UNICO SINDACO DONNA DI PESCARA

LUTTO. PESCARA. E' morta la scorsa notte, nella sua abitazione di Pescara, all'età di 89 anni, Gabriella Bosco, primo ed unico sindaco donna del capoluogo adriatico. La Bosco è stata eletta nel 1985 nelle liste della Democrazia Cristiana. La camera ardente é stata allestita nell'obitorio dell'ospedale civile. «Gabriella Bosco è stata primo cittadino in un periodo denso di fatti e di avvenimenti - ha ricordato il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, a margine di una conferenza stampa -. Ricordo la sua particolare umanità e la sua capacità di sintetizzare. Nonostante le diverse correnti interne alla Dc in quel periodo, è riuscita, con autorevolezza, con il suo carisma e con quella precisione caratteristica femminile, a governare la città in modo egregio. Ci lascia un grande cittadino - ha concluso - e sono certo che i pescaresi sapranno renderle omaggio in modo adeguato». 17/10/2011 14.29