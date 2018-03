CRONACA. L’AQUILA. Una scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata alle 3:30 in provincia dell'Aquila. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma è stato in prossimità dei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bisegna, Cocullo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio e Pescina. Non si registrano danni a persone o cose. 17/10/2011 7.46