URBANISTICA FRANCAVILLA, IL COMUNE SIGLA ACCORDO CON UNIVERSITà PER SVILUPPO FUTURO

CRONACA. FRANCAVILLA. Il territorio come strumento di promozione e di sviluppo socio-economico durevole e sostenibile. Queste, in estrema sintesi, le linee guida del protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Francavilla al Mare e la facoltà di Architettura dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, presentato ieri pomeriggio, venerdì 14 ottobre 2011, alle ore 18:00, presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare. Parte sostanziale di questo innovativo protocollo di intesa è il ruolo della conoscenza, profonda e condivisa, del territorio e dei suoi insediamenti, che deve essere parte costitutiva e fondante del futuro processo di formazione della variante al Piano regolatore. Per questi motivi, il Comune di Francavilla al Mare ha decisivo di avviare collaborazione con la cattedra di Progettazione Ambientale, guidata dall’architetto Maria Cristina Forlani, e con la cattedra di Urbanistica, dell’architetto Roberto Mascarucci, entrambi docenti della facoltà di Architettura dell’Università “d’Annunzio”. 15/10/2011 10.18