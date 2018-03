LA FIRA GESTIRA’ 24 MLN DI FONDI PER LE PICCOLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

FINANZIAMENTI. ABRUZZO. La FI.R.A. S.p.A., in raggruppamento temporaneo di imprese con le banche Tercas, Caripe, BLS, Carispaq e Carichieti, si è aggiudicata un bando regionale da 24 milioni di euro per la costituzione e la gestione di due fondi di rotazione per facilitare l’accesso al credito. In particolare i fondi sono finalizzati alle piccole nuove imprese innovative in fase di start up e per facilitare la fusione e l’aggregazione di consorzi fidi.15/10/2011 9.45