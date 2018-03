A PESCARA CONVEGNO INTERNAZIONALE SU RISCHIO E PROGETTO URBANO

URBANISTICA. PESCARA. “Rischio e Progetto Urbano. São Paulo_territorio aquilano”. É il convegno internazionale in programma il 19 e 20 ottobre 2011 nella Facoltà di Architettura di Pescara, promosso dall’Università G. d’Annunzio in collaborazione con l’Università della Florida. Obiettivo dell’incontro è approfondire le strategie d’intervento in aree sensibili, relative alla mitigazione del rischio e alla riqualificazione e rivitalizzazione urbana e sociale, in un confronto interscalare che unisca gli aspetti scientifici con quelli tecnici ed esperienziali. Agli interlocutori, suddivisi in quattro sessioni, è affidato il compito di raccontare le ricerche in atto, tracciando un quadro dell'articolato scenario delle città contemporanee dove calamità e catastrofi sono una costante sempre più frequente. Altre info sono disponibili qui. 15/10/2011 9.42