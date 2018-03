SIB/CONFCOMMERCIO, ASSEMBLEA DEI BALNEATORI A PESCARA

BALNEATORI. PESCARA. Mercoledì 19 ottobre alle ore 16.30 si terrà nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, l’Assemblea Regionale del SIB/Confcommercio, Sindacato Italiano Balneari. L’Assemblea sarà l’occasione per fare il punto sulla nota vicenda legata al rinnovo delle concessioni demaniali e al riguardo interverranno l’europarlamentare Giommaria Uggias ed il Presidente Nazionale del SIB/Confcommercio Riccardo Borgo per aggiornare i concessionari sugli sviluppi della Direttiva Bolkestein. Alla riunione saranno presenti anche delegazioni di balneatori provenienti dalle Marche, dal Molise e dalla Puglia. Nel corso della riunione saranno dati importanti aggiornamenti in merito alle iniziative avviate per ottenere l’uscita della categoria dalla direttiva Bolkestein al fine di evitare che le concessioni vengano assegnate alla scadenza mediante asta pubblica.14/10/2011 11.48