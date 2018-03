A Rocca Calascio il Festival degli Elementi

IL FESTIVAL. ROCCA CALASCIO. Una tre giorni caratterizzata da un ricchissimo programma che condurrà a Calascio scrittori, artisti, studiosi ed intellettuali di fama internazionale. La rassegna è stata organizzata dall'Associazione Culturale Altair de L'Aquila in collaborazione con la casa editrice Textus e con Trasalimenti- progetto per l'arte contemporanea di Gabriele Di Pietro, ideatore di Castelbasso. La curatela dell'evento è stata affidata al giornalista e storico dell'arte Ivan D'Alberto. Il Festival degli elementi ed. Terra si propone, di affrontare, indagare, approfondire tutte quelle tematiche – ambientali, sociali, culturali – che oggi affliggono il Mondo coinvolgendo studiosi, artisti e personaggi di rilievo internazionale per sensibilizzare le coscienze, sollecitare risposte valide per la salvaguardia del Pianeta e la difesa della Natura. 31/07/2010 13.48