CRONACA. PESCARA. La Provincia di Pescara e Pescara Innova organizzano un corso per amministratori e dipendenti comunali per promuovere l’utilizzo, negli enti pubblici, delle nuove e più moderne tecnologie. L’iniziativa è itinerante e sarà realizzato in Val Pescara, nell’area Vestina e nell’area metropolitana, per facilitare funzionari, dirigenti e amministratori che decideranno di frequentarlo. «Buona parte delle lezioni», spiega D’Ottavio, «saranno dedicate all’aggiornamento per il Codice dell’amministrazione digitale e comunque l’obiettivo di questa formazione è di semplificare l’attività all’interno del Comuni, dare loro la possibilità di accedere ai vari servizi messi a disposizione dalla Regione e agevolare i cittadini Si pensa anche di creare un network attraverso il quale i Comuni potranno condividere esigenze e soluzioni». A consentire lo svolgimento del corso è stata la Regione, con il presidente Alfredo Castiglione, che ha erogato un finanziamento di 25mila euro. 12/10/2011 10.08