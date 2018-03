L'AQUILA, LAUREA HONORIS CAUSAE A KALYAN BANERJEE

CULTURA. L'AQUILA. Il già solido “matrimonio” tra il Rotary International e la città dell’Aquila si rafforza ulteriormente, grazie all’Iniziativa dell’Università, che ha deciso di conferire la Laurea Honoris Causae in Ingegneria Gestionale al Presidente Internazionale del Rotary, l’Indiano Kalyan Banerjee. Il conferimento avverrà mercoledì 12 ottobre, alle ore 18, presso l’Auditorium della Reiss Romoli, in via Giovanni Falcone 25, a Coppito. Il programma della cerimonia prevede gli interventi di Elio Cerini, membro del Board of Directories di Rotary International, del governatore Francesco Ottaviano, quindi il saluto delle Autorità e la proiezione del filmato “Con gli occhi del Rotary”, a cura di Sergio Basti, assistente del Governatore. Quindi si passerà al conferimento della Laurea, con la presentazione del preside Pier Ugo Foscolo, la Laudatio del presidente del Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale Antoniomaria Di Ilio, la Lectio Magistralis di Kalyan Banerjee su “Science, vocation and heart to serve umanity”. Il rettore Ferdinando Di Orio procederà quindi alla proclamazione del laureato.11/10/2011 8.32