ASSISTENZA FAMILIARE AGLI ANZIANI, GIORNATA INFORMATIVA A CAMPLI

CRONACA. CAMPLI. Corsi di formazione per aspiranti assistenti familiari, creazione di un Registro territoriale per badanti e contributi alle famiglie con anziani che hanno badanti regolarmente assunte. Sono queste le azioni messe in campo dall’assessorato agli Affari sociali del Comune di Campli, con l’assistenza tecnica di K_Shift Srl, per il miglioramento dell’assistenza familiare privata agli anziani e che saranno presentate alla cittadinanza martedì 11 ottobre, a partire dalle ore 9,30, presso la sala consiliare municipale. Le iniziative, che rientrano nel Programma Fondo Famiglia attivato presso il Sottosegretariato alle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sperimenterà servizi e interventi innovativi che produrranno risultati positivi sia per i lavoratori del settore – per lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione della loro professionalità - sia per le famiglie che a questi fanno ricorso, offrendo maggiore garanzia di qualità delle prestazioni ricevute. 10/10/2011 9.26