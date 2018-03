MONTESILVANO. CORTEO DI FORZA NUOVA CONTRO I ROM

CRONACA. MONTESILVANO. Sabato 8 ottobre, a Montesilvano, si svolgerà il terzo corteo «contro le violenze e le illegalità di rom stanziali ed immigrati» organizzato dalla segreteria cittadina di Forza Nuova. La manifestazione, alla quale sarà presente anche il segretario nazionale del movimento Roberto Fiore, partirà da viale Europa (lato mare) alle ore 16.00 e si snoderà per le vie del centro, confluendo su corso Umberto e via san Domenico per poi terminare in piazza Diaz, davanti al Municipio. «La partecipazione», spiega una nota di Forza Nuova, «è aperta a tutta la popolazione montesilvanese ed a tutte le sigle del mondo politico ed associazionistico che hanno a cuore le sorti della città, pericolosamente proiettata verso un multiculturalismo ed una multietnicià fortemente volute ed osannate dai liberali ma che, in realtà, sono miseramente fallite in Italia ed in Europa».08/10/2011 8.20