SPOLTORE, SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI CHIUSA PER 15 GIORNI

CRONACA. SPOLTORE. A seguito di ulteriori segnalazioni in ordine alla presenza di lesioni su un’ala della struttura della scuola media di Spoltore “Dante Alighieri” in Via Montesecco, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica per i prossimi 15 giorni a partire da oggi, sabato 8 ottobre, in attesa di indagini tecnico-strumentali atte ad individuare la causa dei fenomeni riscontrati ed eventualmente a consentire di provvedere alla esecuzione di lavori per la messa in sicurezza dell’edificio.08/10/2011 8.14