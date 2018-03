SVENTATO FURTO, 3 RUMENI IN MANETTE

CRONACA. SAN SALVO. I carabinieri della Stazione di San Salvo, nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi di un cantiere edile nella zona artigianale di Cupello hanno sventato un furto fermando tre giovani originari della Romania ma domiciliati a Francavilla al Mare e recuperato l’intera refurtiva. Gli arrestati sono Silviu Platarescu, 27enne, Sandru Aurelian, 25enne, Daniel Cristian Cristea, 23enne. I tre sono stati notati mentre si aggiravano furtivamente all’interno di un deposito di materiale edile in quel momento incustodito in quanto i titolari si trovavano fuori impegnati nei cantieri esterni. Avvisato il 112, la Centrale Operativa della Compagnia di Vasto ha allertato la pattuglia dei carabinieri di San Salvo in servizio di perlustrazione nella zona. Il materiale, dopo il riconoscimento, è stato restituito al legittimo proprietario. L’autocarro, invece, è stato sottoposto a sequestro. 07/10/2011 9.26