CUGNOLI: RICOSTRUZIONE POST-SISMA ALL’INSEGNA DELLA PARTECIPAZIONE

TERREMOTO. CUGNOLI. Si terrà questa mattina una riunione operativa (ore 10:30) presso la Sala Consiliare, in cui verranno presentati il Piano Stralcio del Piano di Ricostruzione ed il Progetto Pilota “Palazzo Tinozzi” - (Palazzo della Cultura e per la Cultura) e sarà illustrato l’Avviso pubblico per le proposte d’intervento, fornendo il supporto ai proprietari interessati. All’incontro, promosso dal sindaco Lanfranco Chiola, saranno presenti l’architetto Massimiliano Mazzetta, progettista del Progetto Pilota, l’architetto Renata Cetta e l’architetto Ester Zazzero, responsabili di Piano dell’Università degli Studi G. D’Annunzio – Facoltà di Architettura di Pescara che, con il Centro Internazionale di Ricerca e Sviluppo SCUT, fornisce un prezioso supporto tecnico in relazione allo studio, all’analisi ed al progetto per la ricostruzione nei Comuni dell’Area Omogenea n. 5. 07/10/2011 8.08