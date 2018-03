SAN CETTEO, FINO A LUNEDÌ DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA DEI BASTIONI

CRONACA. PESCARA. Scatteranno oggi i nuovi provvedimenti viari legati ai festeggiamenti per San Cetteo, patrono di Pescara, che culmineranno nella processione religiosa di lunedì prossimo. Da oggi inizieranno le prime iniziative che imporranno il divieto di sosta e di fermata su Largo dei Frentani e via dei Bastioni dalle 7 alle 20. Lo ha ufficializzato l’assessore alla Mobilità Berardino Fiorilli rendendo noti i primi provvedimenti. Da oggi si attende il proprio pellegrinaggio in Cattedrale, un via vai che culminerà con la processione della serata del 10 ottobre alla presenza di centinaia di fedeli e la classica benedizione delle due sponde del fiume.07/10/2011 8.07