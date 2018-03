CATTOLICI E POLITICA, IL CONVEGNO A PESCARA

POLITICA. PESCARA. La missione della politica, l’impegno dei cattolici in nome del popolo sovrano, i valori della tradizione politica ispirata dal Vangelo, temi di grande attualità che chiamano a raccolta coscienze etiche e politiche di laici e religiosi e su cui è articolato il nuovo confronto offerto dall’Associazione “Articolo 3, Liberi e uguali”. “Cattolici e Politica, vizi e virtù alla luce del Vangelo”, il titolo scelto per l’incontro che si svolgerà sabato 8 ottobre 2011, alle ore 9.30, presso la Sala dei Marmi del Palazzo della Provincia di Pescara. Si tratta della prima di una serie di iniziative il cui filo conduttore sarà quello della “Politica Bella”, la politica mossa da valori, princìpi, rispetto delle opinioni e delle diversità per la costruzione di opere di reale interesse collettivo.06/10/2011 17.37