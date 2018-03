PREVENZIONE TUMORI, A SULMONA 3 INCONTRI CON I CITTADINI

SALUTE. SULMONA. La AS.E.O., associazione Emopatie ed Oncologia, in occasione del mese nazionale per la prevenzione oncologica, ha deciso di organizzare a Sulmona un serie di incontri di informazione oncologica per la popolazione. Tali incontri si svolgeranno presso l'Auditorium dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona (ex Centro Servizi Culturali), Piazza Venezuela alle ore 16.30 nelle seguenti date: 8 ottobre 2011: Prevenzione, Diagnosi e Terapia del tumore della mammella. 15 ottobre 2011: Prevenzione, Diagnosi e Terapia del Tumore della Tiroide. 22 ottobre 2011: Prevenzione, Diagnosi e Terapia della Leucemia Linfatica Cronica a cellule B. 06/10/2011 13.09