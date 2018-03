DROGA: POLIZIA ARRESTA 20ENNE TEATINO

CRONACA. CHIETI. Gli uomini della Squadra Mobile di Chieti hanno arrestato la notte scorsa in flagranza Christian Daverio, 20 anni di Chieti, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato nei pressi della propria abitazione ed è stato trovato in possesso di un involucro contenente 170 grammi di cocaina. La droga immessa sul mercato in dosi avrebbe potuto fruttare fino a 30 mila euro. Il giovane veniva tenuto d'occhio nell'ambito di un'indagine sullo spaccio di stupefacenti nel centro storico di Chieti. 06/10/2011 12.33