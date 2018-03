''L'ETICA DELLA PRODUZIONE DI MONETA'' ALLA FONDAZIONE PESCARABRUZZO

ECONOMIA. PESCARA. L'Etica della Produzione di Moneta del professor Jörg Guido Hülsmann, una delle pietre miliari prodotte dalla scuola economica austriaca contemporanea, esce per la prima volta in lingua italiana per l'editore Solfanelli di Chieti. La traduzione avvicina al pubblico italiano un volume tradotto nelle lingue più diffuse: l'edizione originale è in inglese (The Ethics of Money Production pubblicata nel 2007 dal Ludwig von Mises Institute, Auburn AL), e sono già disponibili le traduzioni in cinese, tedesco, francese e spagnolo. Hülsmann, con un approccio interdisciplinare, sottopone la produzione monetaria allo stesso giudizio morale che solitamente interessa i principali settori industriali, dall'agricoltura al tessile nei Paesi in via di sviluppo, fino alla farmaceutica. La sua analisi coinvolge politica economica, filosofia realista e dottrina morale cattolica per dimostrare come sia assolutamente urgente, per ragioni sia di utilità razionale sia di etica, una riforma monetaria globale che limiti la più iniqua delle forme di indebitamento, l?inflazione legale. All'evento, organizzato dall'economista Attilio Di Mattia alla fondazione Pescarabruzzo (dalle 17.30 alle 19.30), parteciperanno l'autore, studiosi ed esperti: dopo i saluti dell'editore Marco Solfanelli, interverranno Carmelo Ferlito (curatore e co-traduttore del testo per l'edizione italiana), il prof. Jörg Guido Hülsmann, il prof. Nicola Mattoscio (presidente della Fondazione Pescabruzzo), don Renato D'Auria (docente di Teologia Morale all'Istituto G.Toniolo di Pescara). Coordina gli interventi il giornalista Rai Antimo Amore.04/10/2011 9.27