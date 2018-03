Commercio, nuove regole per le aperture a San Vito

COMMERCIO. SAN VITO. Recepimento della normativa regionale per adeguare il regolamento comunale sulle aperture di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle recenti novità legislative. Il consiglio comunale di San Vito ha approvato il nuovo strumento che cancella le barriere di accesso al mercato e le limitazioni amministrative – in termini di distanze e parametrici numerici – che esistevano fino ad oggi. Dal primo novembre prossimo, dunque, le aperture saranno liberalizzate così come previsto dalle nuove leggi, ma saranno sottoposte al rispetto di 3 parametri qualitativi inderogabili: esposizione chiara del listino prezzi e del menù che deve essere visibile dall'esterno del locale, installazione di apparecchiature e strumenti a risparmio energetico, garanzia di una corretta raccolta differenziata. 01/10/2010 12.29