DA L’AQUILA A FOGGIA, PASTORI E GREGGI A PIEDI IN DIRETTA STREAMING

INTERNET. L’AQUILA. Un servizio internet on the road. E’ la novità del tradizionale percorso a piedi che anche quest’anno vedrà il gruppo Tratturomagno, l’associazione Mediterraid, le greggi e i pastori abruzzesi percorrere l’antica strada, lunga 244 Km, che collega l’Aquila a Foggia, passando per zone in parte interessate dal terremoto del 2009. Ma quest’anno l’itinerario che prevede la partenza giovedì 29 settembre 2011 ore 9.30 da L’Aquila (piazza Santa Maria di Collemaggio) ed il rientro sabato 8 ottobre da Foggia (orario da definire), sarà seguito e ripreso con un nuovo sistema di collegamento internet via satellite Tooway, gestito da Skylogic e messo a disposizione dalla società Eutelsat, in grado di offrire le stesse prestazioni di un servizio adsl. Saranno riprese anche delle immagini video dall’alto per mezzo di due webcam e chiunque vorrà seguire la diretta streaming della partenza e dell’arrivo potrà farlo sul sito www.tratturomagno.it 30/09/2011 9.21