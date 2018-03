GIULIANOVA. IL COMUNE DICE NO ALLA PETROLIZZAZIONE

CRONACA. GIULIANOVA. Il sindaco Francesco Mastromauro e la Giunta, mettendo nero su bianco con apposita delibera adottata all'unanimità, si schierano al fianco del Comitato Abruzzese Difesa Beni Comuni per l'integrità ambientale delle coste abruzzesi e contro la petrolizzazione del mare Adriatico. «La società inglese Spectrum Geo Ttd -spiega il sindaco – ha presentato il 5 agosto scorso richiesta di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente per eseguire ispezioni sismiche nel mare Adriatico con la invasiva tecnica dell'airgun e alla ricerca di petrolio. Noi ci opponiamo fortemente e faremo costare tutta la nostra contrarietà nelle sedi ed alle autorità competenti – continua il primo cittadino – perché le ispezioni sismiche vengono eseguite tramite violentissimi spari ad aria compressa rivolti verso i fondali marini, con effetti pesantissimi non solo nei confronti delle specie marine ma anche nei confronti dell'ecosistema dell'Adriatico, compromettendone i fragilissimi equilibri. E' quindi un no deciso, il nostro – conclude Matromauro – alla petrolizzazione ed un si altrettanto deciso alla protezione del nostro patrimonio ambientale». 29/09/2011 14.44