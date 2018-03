ORTI D'ORO: PARTE IL SESTO ANNO

CRONACA. PESCARA. Con la consegna degli Orti d’oro ai nuovi ortolani si ripete per il sesto anno consecutivo una delle iniziative sociali più intense dell’associazione “Domenico Allegrino” onlus. Oggi alle ore 12, presso gli Orti in via Fosso Cavone zona Fontanelle è stato fatto il punto su uno dei progetti più singolari e importanti dell’associazione, dedicato a pensionati appassionati di agricoltura o con la voglia di socializzare e impiegare il proprio tempo libero in modo creativo. Ogni orto è di 75 mq, fornito di impianto di irrigazione e indicato con il nome di un valore: fratellanza, amicizia, gioia, pace. Gli Orti d'Oro si sono recentemente dotati di un arredo urbano non impattante realizzato dal Corso di Urbanistica del professor Alberto Ulisse, finalizzato a valorizzare l'idea degli orti urbani. Sono 5 i neo ortolani che entrano da oggi a far parte del progetto: sono Guido Lops, Carlo Baldassarre, Giuseppe Ruzzi, Luigi Spiritoso e Antonio Costanzo. Da questo anno è istituito il Premio all' “Orto Giardino”, l'orto più ben tenuto. 29/09/2011 10.59