VENERDI’ FESTA PER IL 50° ANNIVERSARIO DEL CLUB NAUTICO PESCARA

VELA. PESCARA. Il Club Nautico Pescara festeggerà alle 18,30 di venerdì 30 settembre, presso la sua sede (porto turistico “Marina” di Pescara), i 50 anni della fondazione. Un traguardo importante che andava degnamente ricordato e celebrato, come hanno inteso fare il presidente Riccardo Pasquinelli e il Direttivo del sodalizio, insieme alle centinaia di soci, anche per rinnovare l’amicizia tra appassionati del mare che per decenni hanno veleggiato sulle ali dei venti alla scoperta delle acque cristalline e delle incantevoli coste dell’Adriatico. Il Club vide la luce il 1961, presso il ristorante “Il Gabbiano”, nel corso di un incontro di un gruppo di appassionati. L’iniziativa fu di un comitato promotore formato da Rodolfo Villanucci, Alfredo Puccinelli, e Bernardo Dolci. A conclusione della giornata si procedette all’approvazione dello Statuto, all’elezione del Direttivo, composto di dieci consiglieri, mentre Presidente fu eletto il marchese Francesco Farina. Questa nuova creatura suscitò, naturalmente, l’attenzione e l’interesse degli appassionati delle attività marinare. 28/09/2011 14.21