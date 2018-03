COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SI TRASFORMA IN CREDITFIDI

ECONOMIA. CHIETI. La Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Chieti, fondata nel lontano 1975, diventa Creditfidi, un nuovo soggetto pensato per facilitare l’accesso al credito di artigiani, commercianti, piccole e medie imprese e professionisti dell’intero Abruzzo. Creditfidi, infatti, sarà il braccio operativo di Confartigianato Chieti ma con un raggio d’azione a carattere regionale. I numeri del Confidi di Confartigianato Chieti, aggiornati al 31 dicembre dello scorso anno, sono importanti grazie ai 1378 soci registrati, ai 9 milioni di euro di garanzie in essere e ai 7 milioni di euro erogati solo nel 2010. Il patrimonio complessivo è pari ad oltre 4 milioni di euro. Dati inequivocabili che avvicinano a grandi passi Creditfidi ai parametri fissati dalla legge regionale n°37 del 2010. Fino al 31 dicembre, inoltre, sarà possibile usufruire di un abbattimento del 100% del tasso di interesse pagato su finanziamenti fino a 500 mila euro in virtù della legge nazionale 949/52 (Artigiancassa). 27/09/2011 13.52