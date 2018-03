FURTI E RAPINA, PRESO LATITANTE ROMENO CHE SARA' ESTRADATO

CRONACA. SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Era latitante da diverso tempo ed era stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale. Dalla Romania, Liviu Cioromila di 27 anni, domiciliato a Civitella del Tronto, aveva raggiunto l'Italia pensando cosi' di sottrarsi alla giustizia ma e' incappato nei controlli dei carabinieri della stazione civitellese che lo hanno arrestato. Cioromila deve scontare due anni e 4 mesi di reclusione per furto in concorso e tentata rapina ai danni di una romena. La Local Court di Galati in Romania lo aveva per questo motivo condannato in via definitiva ma il ventisettenne si era reso subito latitante. La sua fuga si e' pero' conclusa a Sant'Egidio alla Vibrata in un bar. Dal controllo interpol al terminale e' emersa subito la posizione di ricercato dell'uomo che e' stato rinchiuso nel carcere di Teramo. Sara' estradato in Romania. 27/09/2011 13.17