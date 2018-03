WEB. CASTELLALTO. Il comune di Castellalto ha attivato il servizio della web tv (www.livestream.com/comunedicastellalto) per la trasmissione dei consigli comunali. Ad annunciarlo è il primo cittadino Vincenzo Di Marco che crede molto a questo nuovo mezzo. «La web tv, dove fra l’altro sono già presenti due consigli comunali – ha spiegato il sindaco - nasce con l’obiettivo di trasmettere la registrazione dei consigli comunali, ma potrà con il tempo diventare un canale per comunicare in maniera innovativa con i cittadini. Il progetto è curato direttamente da noi, senza alcun costo aggiuntivo per le casse comunali». «La web tv –ha aggiunto Stefano Castiglioni, consigliere delegato alla comunicazione e alla trasparenza del comune di Castellalto – è lo strumento sul quale puntiamo per potenziare, migliorare e rendere sempre più trasparenti le attività istituzionali e amministrative e rendere immediata la comunicazione fra l'istituzione e il cittadino. Crediamo fortemente, come preannunciato nel nostro programma elettorale, in questo metodo di dialogo diretto con i cittadini, per informarli sulle attività svolte ma soprattutto vogliamo averli al nostro fianco per condividere le decisioni da intraprendere. Non a caso, presto lanceremo nuovi momenti di confronto con i cittadini, primo fra tutti il ‘Caffè con il sindaco’». 27/09/2011 8.21