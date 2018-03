MARIO RUSSO E’ IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI BANCA CARIPE

CRONACA. PESCARA. E' Mario Russo, 65 anni, vicepresidente di Banca Tercas, il nuovo amministratore delegato di Banca Caripe. Lo ha nominato il Consiglio di amministrazione della Caripe, dopo aver accettato le dimissioni del predecessore, Antonio Di Matteo, in uscita il 30 settembre, perchè dimissionario, anche dal ruolo di Direttore generale di Banca Tercas della cui holding fa parte la Caripe. Russo, laureato in Economia e commercio, ha chiuso la sua carriera in Banca d'Italia, dopo oltre 40 anni di servizio, come direttore della filiale di Teramo. E' componente del Cda di Caripe dal 2 gennaio di quest'anno.26/09/2011 17.16