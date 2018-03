L'AQUILA, INAUGURATA LA NUOVA BIBLIOTECA PROVINCIALE

TERREMOTO. L'AQUILA. E' stata inaugurata oggi la biblioteca provinciale dell’Aquila “Salvatore Tommasi”, che ha riaperto nella nuova sede di Bazzano. L’iniziativa, dal costo complessivo di 2 milioni di euro, è stata portata avanti anche grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività culturali attraverso la Struttura del Vice Commissario per la tutela dei Beni culturali, Luciano Marchetti con un finanziamento di 400mila euro per il recupero e la ricollocazione del patrimonio librario. Un progetto voluto dalla Provincia dell’Aquila e dalla Fondazione Telecom Italia, che ha provveduto alla digitalizzazione e alla informatizzazione dei documenti. Nella nuova sede, che ospita il materiale librario e documentario, i cittadini possono quindi usufruire di servizi innovativi. Oltre al Commissario Chiodi erano presenti all’inaugurazione il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, il presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio Del Corvo, il presidente di Fondazione Telecom Italia, Joaquin Navarro-Valls, il presidente di Telecom Italia Franco Bernabè, il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente e il giornalista e scrittore, Bruno Vespa. 26/09/2011 16.34