CELANO, APPROVATA VARIAZIONE DI BILANCIO

POLITICA. CELANO. Al termine di una lunga discussione è stato approvato dal Consiglio Comunale il punto all’ordine del giorno riguardante la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2011. Nel dettaglio l’ordine del giorno riguardava il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmai e la verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvato anche il secondo punto, ovvero la mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Cleofe riguardante la ventilata soppressione del Tribunale di Avezzano. L’ordine del giorno è stato integrato da un emendamento presentato dall’assessore Vittoriano Frigioni con il quale oltre a chiedere la salvaguardia e ad esprimere pieno sostegno alla mantenimento del Palazzo di Giustizia se ne chiede anche il potenziamento dell’organico, attualmente carente nelle varie posizioni. L’assemblea civica ha poi provveduto ad approvare sia il regolamento per la concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi e per l’istituzione dei parcheggi riservati, sia l’integrazione alla convenzione tra il Comune di Celano e il Comune di Tagliacozzo per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale. 24/09/2011 14.29