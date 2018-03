SCUOLA: CHIUSA PER 3 GIORNI MEDIA VIA MONTESECCO A SPOLTORE

CRONACA. SPOLTORE. Attività didattica sospesa oggi, domani e dopodomani, nella scuola media in via Montesecco, a Spoltore, per la presenza di una lesione su un'ala della struttura. Lo ha reso noto il commissario prefettizio. I sopralluoghi immediatamente disposti ed fatti nella mattinata odierna non hanno evidenziato pericolo o rischio per la pubblica incolumità. Sono in corso ulteriori verifiche per escludere totalmente qualsiasi possibile criticità. 23/09/2011 17.37