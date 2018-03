CUPELLO, PASSA IL DOCUMENTO CONTABILE

POLITICA. CUPELLO. Il Consiglio Comunale di Cupello riunitosi mercoledì 21 settembre alle ore 16:00 dopo 2 ore e mezzo di discussione, all’interno della quale si è cercato di capire e di far comprendere le ragioni per cui si è arrivati alla nomina del Commissario ad Acta per il conto di gestione 2010, ha approvato il documento contabile con i soli voti della maggioranza. Il sindaco ha chiarito nel proprio intervento che si è arrivati alla nomina del Commissario in quanto gli enti partecipati del comune «non avevano ancora predisposto i loro conti consuntivi ed i dati da loro approvati avrebbero condizionato i risultati di un maggiore o minore avanzo contabile».«La maggioranza alla guida della cittadina si è mostrata compatta», ha detto ancora il primo cittadino, «ed ha accettato la lettura e la certificazione anche da parte del Commissario ad Acta che ha ritenuto opportuno portare in Consiglio il conto consuntivo approvato dalla Giunta Comunale». 23/09/2011 10.44