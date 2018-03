INCIDENTI STRADALI: MOTO CONTRO AUTO, MUORE TRENTENNE AQUILANO

CRONACA. L’AQUILA. Un uomo di 33 anni, Diego Bruni, nato a Roma e residente a L'Aquila, che era in sella alla sua moto, e' morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in citta', lungo via XX Settembre. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale dell'Aquila, il motociclista, che era in fase di sorpasso, si e' schiantato contro una Fiat 'Palio' che stava girando su una strada laterale che conduce al quartiere della Banca d'Italia. La moto, una Ducati, e' poi finita contro un muretto e l'uomo e' stato sbalzato dal mezzo facendo un volo di una decina di metri. Quando sono arrivati i soccorsi Diego Bruni respirava ancora. Il decesso e' avvenuto poco dopo il suo arrivo all'ospedale "San Salvatore".23/09/2011 6.16