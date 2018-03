Prostituzione: sequestrati due appartamenti nel teramano

CRONACA. SILVI. I carabinieri di Silvi Marina, nell'ambito dell' operazione "Non Solo Affitti" hanno eseguito i provvedimenti di sequestro preventivo, disposti dal gip di Teramo, di due appartamenti a Silvi rispettivamente in via Liguria 8 e via Po 21. I due immobili, controllati sin dall'inizio del 2009 dai militari dell'Arma, sono risultati occupati in maniera continua da prostitute, favorendo cosi' i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Con queste accuse e' stata denunciata M.C. di 70 anni residente a Rimini e proprietaria degli immobili. 30/09/2010 14.30