LANCIANO, CONTROLLI PER IGIENE E DECORO URBANO. STOP ALLE DEIEZIONI DEI CANI PER STRADA

CRONACA. LANCIANO. Controlli fitti sul territorio cittadino per garantir e decoro ed igiene urbana. E’ questa la misura annunciata dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, che dice basta a quanti portano a spasso cani pericolosi senza museruola, lasciano le deiezioni dei propri animali per strada, creando non pochi disagi ai concittadini. «E’ per questo», tuona Pupillo, « che con il comandate polizia municipale abbiamo programmato una serie di controlli di prevenzione come l’obbligo per il proprietario di iscrizione all’ anagrafe canina(per evitare abbandono), l’ obbligo di museruole per gli animali pericolosi ed il divieto di abbandono deiezioni sulla strada». Misure rese necessarie dalle continue e reiterate lamentele di quanti si mostrano sensibili all’igiene pubblica ed al decoro urbano. Infine il sindaco si augura che tutti i cittadini collaborino per agevolare l’attività di controllo della municipale. 22/09/2011 12.16