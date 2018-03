L’AVEZZANO RUGBY SI PRESENTA AI TIFOSI

SPORT. AVEZZANO. Venerdì 23 settembre, alle ore 19:00, presso il Castello Orsini di Avezzano avrà luogo la presentazione dell’Auto Sonia Avezzano Rugby, che con la prima squadra si appresta a disputare il campionato di Serie A2 di rugby. Oltre agli atleti ed ai dirigenti della società marsicana interverranno le autorità comunali e provinciali, gli esponenti del Comitato regionale e diversi rappresentanti delle altre società abruzzesi. Durante l’evento saranno illustrati gli obiettivi del club giallo-nero per la prossima stagione agonistica, che per la formazione seniores prenderà il via domenica 2 ottobre con la trasferta sul campo del Benevento.22/09/2011 10.39