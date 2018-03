A TORRICELLA SICURA LA SAGRA DEL MINESTRONE

CUCINA. TORRICELLA SICURA. L'associazione Pro loco di Torricella Sicura nei giorni 23-24-25 Settembre 2011, organizza in piazza Mario Capuani la "XVIIIa Sagra del Minestrone alla Torricellese, Pecora alla Callara e dei Prodotti Locali". Nelle tre serate della manifestazione i visitatori potranno degustare, presso gli stands gestiti direttamente dalla Pro-Loco, due piatti tipici del luogo, "Il Minestrone alla Torricellese" e la "Pecora alla callara" oltre ad altre succulente pietanze proposte per l’occasione. Il "Minestrone" è una pietanza "povera" caratteristica della tradizione gastronomica torricellese, la ricetta che verrà proposta, è frutto di un’attenta ricerca condotta presso le anziane signore del paese che perpetuano la tradizione nella preparazione di questo tipico piatto, la cui ricetta è stata tramandata oralmente da generazioni. La "Pecora alla Callara", invece, è una delle specialità tipiche delle zona dove è presente una lunga tradizione di attività legate alla pastorizia e di tutti i prodotti derivati da questa antico mestiere, che per tanti secoli ha caratterizzato i nostri territori. Si tratta di uno spezzatino di pecora bollito per diverse ore con una miscela di aromi. 22/09/2011 10.30