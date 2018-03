L’AQUILA. APPALTATI LAVORI PER CAMPO SPORTIVO PRETURO

CRONACA. L’AQUILA. Sono stati appaltati, e partiranno la prossima settimana, i lavori per il ripristino del campo sportivo di Preturo, la cui area era stata interessata dalla presenza di un campo di accoglienza durante i mesi dell’emergenza. Gli interventi, per un importo complessivo di 120mila 135 euro, sono stati affidati alla ditta Cicolani, che si è aggiudicata la gara. Sessanta giorni i tempi per la riconsegna. Lo rende noto il vice sindaco e assessore allo Sport Giampaolo Arduini. «Il campo sportivo di Preturo - ha dichiarato il vice sindaco Arduini - ha subito gravi danneggiamenti dovuti sia al passaggio di mezzi pesanti durante il periodo in cui ospitava la tendopoli, sia all’imbrecciamento necessario per l’impianto del campo di accoglienza. L’edificio adibito a spogliatoi, inoltre, è stato purtroppo oggetto di atti vandalici, che hanno provocato danneggiamenti agli impianti, agli infissi e ai radiatori». 21/09/2011 17.09