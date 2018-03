SPETTACOLO. PESCARA. E’ stato rinviato a giovedì 22 settembre il debutto dello spettacolo di Checco Zalone che era in programma questa sera a Pescara. L’organizzazione non ha spiegato le ragioni del rinvio della esibizione attesa e assicura che i biglietti acquistati saranno validi per lo spettacolo di giovedì. 20/09/2011 16.25