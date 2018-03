L’UNIVERSITÀ DI CHIETI SEDE DELL’ICT SECURITY DAY 2011

CRONACA. CHIETI. Presso il Campus di Chieti dell’Università d’Annunzio, il 1 ottobre si celebrerà la sesta edizione del convegno ICT Security Day 2011 (ore 9). Giunto alla sesta edizione, si presenta come l’evento più atteso dell’anno nel settore della sicurezza informatica. Di particolare attualità il tema che dominerà questa edizione: La sicurezza del paese nel terzo millennio: la tutela delle informazioni in un mondo intrinsecamente instabile. Come ogni anno, l’evento è suddiviso in due parti: prima mattinata è riservata agli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, delle forze dell’ordine e del mondo accademico. Le sessioni pomeridiane, invece, sono riservate a interventi e laboratori tecnici in cui vengono effettuate dimostrazioni pratiche sui rischi derivanti dall’utilizzo dei dispositivi informatici e sulle metodologie difensive per contrastare gli attacchi in Rete. Tra i numerosi relatori che interverranno all’evento anche Vincenzo Scotti, sottosegretario agli Affari Esteri e presidente del Link Campus University, l’onorevole Marco Minniti, presidente della Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis), Mario Sechi, direttore responsabile del quotidiano Il Tempo, Domenico Vulpiani, dirigente superiore della Polizia di Stato e Consigliere per la Sicurezza Informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero degli Interni.20/09/2011 14.16