MOSTRA SULLA SATIRA PER 150 ANNI DI STORIA ITALIANA

SATIRA. PESCARA. Sarà inaugurata sabato 24 settembre (ore 18.00) alla Casa Museo “G. d’Annunzio, in corso Manthoné a Pescara, la mostra di disegni umoristici "Matite tricolori. Satira per 150 di storia italiana", curata da Enrico Di Carlo. L’iniziativa, patrocinata dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria e dalla Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo, rientra tra gli eventi delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero Beni Culturali. La mostra racconta, attraverso oltre cento disegni umoristici, l’ultimo secolo e mezzo della storia del Bel Paese. Dieci sono gli artisti presenti: Giovanni Beduschi, Nino Di Fazio, Tommaso Di Francescantonio, Marco Martellini, Enzo Martocchia, Franco Pasqualone, Nando Perilli, Carlo Sterpone, Lucio Trojano e Walter Zarroli. Una sezione è dedicata alla storia della satira risorgimentale italiana, con le stampe provenienti dall’Istituto per i Beni Marionettistici e Teatro Popolare di Grugliasco (To), sede del Museo dedicato alla maschera di Gianduja, che ha ospitato la rassegna prima di giungere in riva all’Adriatico. Rimarrà aperta fino al 12 ottobre, con il seguente orario: lunedì – domenica, 9.00 - 13.30. 20/09/2011 13.37