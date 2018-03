ARMATO DI SIRINGA RAPINA TABACCHERIA A PESCARA

CRONACA. PESCARA Armato di una siringa insanguinata, ha rapinato ieri sera una tabaccheria di via Conte di Ruvo, nel quartiere Portanuova a Pescara. E' accaduto poco prima della 20 quando all'interno dell'eesercizio commerciale si é presentato un giovane sui trent'anni che con la siringa in mano, ha intimato alla titolare di dargli tutti i soldi contenuti in cassa (cinquemila euro). La donna terrorizzata non ha opposto resistenza, consegnando il denaro al malvivente che è poi fuggito a piedi. All'interno della tabaccheria c'erano anche due clienti che hanno lanciato l'allarme alla sala operativa del 112. Sempre ieri a Pescara c'era stato un altro tentativo di rapina ai danni di una pizzeria di via Napoli, dove però la proprietaria aveva reagito, mettendo in fuga il rapinatore. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Pescara.20/09/2011 12.11