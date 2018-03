NASCE LA CASA DEL SOLE, RESIDENZA PER AUTISTICI

SOCIALE. CITTA’ SANT’ANGELO. Un vecchio casolare in contrada Vertonica diventa una casa famiglia per autistici, la prima nella provincia di Pescara. Tutto questo accade a Città Sant'Angelo, grazie alla fondazione Casa del Sole "Rosolino Colella" e in accordo con l'assessorato regionale alle politiche sociali: il comune angolano ospita così una nuova struttura sanitaria in grado di accogliere 30 persone per le attività diurne e 10 per la notte. L'inaugurazione mercoledì 21 settembre), alle 11.00. La casa famiglia per autistici ha un costo di circa 650.000 euro. Iniziare a costruirla è stato possibile grazie a piano di valorizzazione del patrimonio, che ha portato a un sostanziale aumento delle risorse della Fondazione, e ai finanziamenti regionali e nazionali, che copriranno il 70% della spesa. Anche l'amministrazione comunale ha avuto un ruolo importante, acquistando dei terreni della Colella in modo da fornire indirettamente alla Fondazione le risorse per finanziare interamente la casa famiglia.20/09/2011 11.15