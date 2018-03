SAN SALVO, INCIDENTE MORTALE MUOIONO MARITO E MOGLIE

CRONACA. SAN SALVO. E' di due morti il bilancio di un incidente stradale accaduto alle 16,30 di oggi sulla provinciale che collega San Salvo (Chieti) a Montenero di Bisaccia (Campobasso). Nello scontro tra una vettura e un motocarro hanno perso la vita due anziani coniugi residenti a San Salvo. Le vittime sono Augusto Trovarelli, 84 anni e la moglie, Maria Fabrizio, 77 anni. Viaggiavano a bordo del motocarro che, per cause al vaglio della polizia stradale, si e' scontrato con una Fiat "Bravo" condotta da F.N., un uomo residente a Montenero di Bisaccia. Sembra che l'Ape stesse svoltando da una stradina laterale per immettersi sulla provinciale quando e' avvenuta la tragica collisione. 19/09/2011 19.41