DENUNCIATO ESIBIZIONISTA, SI DENUDAVA A PASSAGGIO PODISTE

PRATOLA PELIGNA. Un 20enne A.M., originario di Popoli, è stato denunciato dai carabinieri di Pratola Peligna (L'Aquila) per atti osceni in luogo pubblico. Il giovane si sarebbe abbassato i pantaloni mentre stava passando una donna impegnata a fare footing. La particolare esibizione, sarebbe avvenuta sulla provinciale tra Pratola e Prezza, utilizzata di solito da gruppi di pratolani come palestra di allenamento per correre su strada. Tra questi anche molte donne che già in passato avevano segnalato la presenza di un uomo che si divertiva a mostrare le sue virtù nascoste. A far scattare l'intervento dei carabinieri é stata, ieri, la tempestiva segnalazione di una signora che dopo aver assitito all'improvvisato spettacolo, la quale ha telefonato subito ai carabinieri fornendo un preciso identikit sia dell'auto sia del giovane. Indicazioni che hanno permesso ai carabinieri di rintracciare e denunciare il giovane esibizionista.19/09/2011 17.27