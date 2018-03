PREMIO SPAMER 2011 A GIANNI LETTA

IL PREMIO. L'AQUILA. L’Aquila ospiterà un convegno dei collezionisti di santini ed immaginette devozionali in occasione della Mostra Internazionale – Premio Spamer 2011. L’evento, organizzato dall’Associazione L’Aquila Siamo Noi in collaborazione con HC International, avrà luogo il 23 e 24 settembre a Villa Dragonetti a Paganica. Il tema della mostra è dedicato ai Santi Patroni d’Europa. In programma anche la cerimonia di consegna del Premio Spamer Speciale, assegnato ad una personalità del mondo della cultura, del giornalismo e della politica «particolarmente distintasi nel corso dell’anno». Il Premio 2011 sarà assegnato a Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, «per il suo impegno a favore della ricostruzione di L’Aquila».19/09/2011 10.31