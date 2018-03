RUBANO 524 LITRI DI GASOLIO: BLOCCATI DAI CARABINIERI DOPO 500KM

CRONACA. CIVITAQUANA. I carabinieri hanno deferito in stato di libertà 3 operai di una impresa specializzata nella manutenzione di cisterne per carburanti perché ritenuti responsabili del furto di litri 524 di gasolio da un distributore ubicato in provincia di Torino presso il quale gli stessi avevano svolto la propria opera di manutenzione e ripulitura. L’attività è scaturita dalla segnalazione pervenuta nella serata di ieri dallo stesso gestore del distributore di carburanti e dal proprietario dell’impresa, alla Stazione Carabinieri di Civitaquana – località ove ha sede la ditta dalla quale i tre dipendono - che, presa conoscenza dell’imminente rientro in sede dei malfattori, sono riusciti a bloccarli lungo la S.S 602 alle ore 21,00 circa di ieri sera recuperando il carburante sottratto il pomeriggio precedente in San Giorgio Canavese (To), furto del quale lo stesso titolare del distributore si era avveduto solamente nella mattinata di ieri. 17/09/2011 13.53