Sabato a Lanciano il premio "Madonna del Ponte"

CULTURA. LANCIANO. Il Premio Nazionale “Madonna del Ponte, Regina del Popolo Frentano”, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Ponte” di Lanciano e dedicato quest’anno alla pittura, entra nella fase finale. Sabato 2 ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, ci sarà la cerimonia di assegnazione del Premio consistente, per la Sezione Adulti, in una icona in oro della Patrona della città e per la Sezione Giovani dedicata alle scuole, un videoproiettore. Saranno assegnati anche i premi della giuria popolare, cioè di tutti i visitatori che, nel mese di settembre, hanno visitato e votato le opere pittoriche finaliste esposte presso il corridoio interno della Basilica Cattedrale Madonna del Ponte. Dopo la cerimonia di premiazione, vi sarà il debutto di un lavoro teatrale sacro, prodotto per l’occasione dall’Associazione Culturale “Il Ponte”. Si tratta di “Maria, la moglie di Giuseppe, la mamma di Gesù” di Pierluigi Arcidiacono, interpretato da Monica Verì, con la partecipazione canora di Serena Romanelli e del Balletto Art Studio Danza su coreografie di Mirta e Nicoletta Damiani, per la regia di Carmine Marino. L’ingresso è libero. 30/09/2010 8.39